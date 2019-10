Tale e Quale Show, Carlo Conti apre la puntata nel ricordo dei poliziotti uccisi a Trieste

La quarta puntata del programma di Rai Uno ‘Tale e Quale Show’ si è aperta con un omaggio ai due agenti di polizia uccisi in Questura a Trieste nel pomeriggio di ieri 4 ottobre.

“Siamo pronti, lo spettacolo sta per iniziare, ma non possiamo non rivolgere un pensiero ai due poliziotti uccisi nel pomeriggio a Trieste, faremo questa puntata con la tristezza nel cuore”, ha affermato il conduttore: “Un ringraziamento speciale alle forze dell'ordine, che spesso perdono la vita per difenderci”. Intenso l’applauso che il pubblico ha tributato alle famiglie delle vittime prima di dare inizio alla serata, segnata dal forte impatto emotivo che il tragico fatto di cronaca ha suscitato negli italiani.

Sparatoria in Questura a Trieste, morti due poliziotti: cos’è successo

Venerdì 4 ottobre 2019 due poliziotti sono stati uccisi nel corso di una sparatoria a Trieste avvenuta nel pomeriggio nella Questura. Le vittime sono Pierluigi Rotta, 34 anni di Napoli e l'agente Matteo Demenego, 31 anni di Velletri. A esplodere i colpi contro gli agenti è stato un dominicano che era stato fermato insieme al fratello per il furto di uno scooter.