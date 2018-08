Carlo Cracco torna in tv su Netflix, questa volta come concorrente

Carlo Cracco torna in tv

Dopo il successo riscosso con MasterChef Italia e poi con Hell’s Kitchen, Carlo Cracco è pronto per tornare in tv, non nei panni di giudice, questa volta, ma di concorrente. Lo chef stellato, infatti, è stato arruolato per rappresentare il nostro paese a The Final Table nuovo progetto prossimamente su Netflix.

Il programma, che andrà in onda il prossimo autunno (ancora non si conosce precisamente la data), sarà uno show cooking un po' diverso da quelli che siamo abituati a vedere in tv. A battersi, infatti, saranno alcuni degli chef più importanti del mondo, vere e proprie leggende in cucina, che si incontreranno e scontreranno dando spettacolo in tv.

L’obiettivo degli chef in gara? Raggiungere il Final Table, il tavolo finale, insieme ad altri 9 cuochi e vincere tra i più grandi chef del mondo. Carlo Cracco cucinerà in rappresentanza dell’Italia, accanto a Enrique Olvera (Messico), Andoni Aduriz (Spagna), Clare Smyth (Regno Unito), Helena Rizzo (Brasile), Vineet Bhatia (India), Grant Achatz (Stati Uniti), Yoshihiro Narisawa (Giappone) e Anne-Sophie Pic (Francia).

Si partirà con 12 squadre, ognuna composta da 2 chef. Ogni episodio sarà dedicato alla cucina tradizionale di un Paese di quelli sopra citati. Prenderanno parte a The Final Table anche celebrità, critici ed esperti del settore. Il programma andrà in onda in autunno e sarà presentato da Andrew Knowlton e James Beard. Non ci resta che dire "Forza Carlo Cracco!"