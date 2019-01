Rai2, Freccero: "Nessun epurazione di Luca e Paolo, faranno Toninelli in tv"

"Ho chiesto a Luca e Paolo di fare la parodia di Toninelli in diretta a 'Quelli che il calcio'". Lo annuncia Carlo Freccero interpellato dall'AdnKronos. "Questo dimostra - aggiunge il direttore di Rai2 con tono ironico - come siano stati epurati. Gli ho chiesto infatti anche di salutarmi in diretta Michele Anzaldi", riferendosi al deputato del Pd, segretario della commissione di Vigilanza Rai, che lo aveva accusato di voler eliminare la satira dei due comici dalla seconda rete.

Durante la conferenza stampa sulla sua nuova Rai2, Freccero aveva annunciato l'intenzione di inserire un programma di approfondimento informativo dopo il tg delle 20 con la conseguente esclusione di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu e del loro tg satirico 'Quelli che dopo il Tg'. "Io e Luca epurati? Parlare di epurazione mi pare esagerato perché siamo ancora su Rai2 con 'Quelli che il calcio'. Ma certo ci chiediamo il perché della chiusura di una striscia quotidiana con ascolti in salita e non in discesa", è stato il commento di Paolo.

Tutte le novità della nuova Rai2 di Freccero

Tante novità che il neo direttore è intenzionato ad apportare al palinsesto. Tra queste, la possibile chiusura de 'I Fatti Vostri' e 'Detto Fatto', una nuova edizione di 'The Voice of Italy' con Simona Ventura, il rientro in Rai del comico Daniele Luttazzi e il ritorno in onda di 'Made in Sud', show comico al timone del quale vorrebbe Stefano De Martino.