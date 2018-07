Carlotta Mantovan in Rai accanto ad Antonella Clerici: l'indiscrezione

Grande novità nella prossima stagione targata Rai Uno: tra le trasmissioni ormai collaudate in questi ultimi anni, l’autunno televisivo 2018 vedrà anche il ritorno di Portobello, programma celebre tra la fine degli anni settanta e ottanta con la conduzione dell’indimenticabile Enzo Tortora, e ora riproposto con la guida di Antonella Clerici.

Adesso un’ulteriore novità arricchisce la curiosità già grande sorta attorno allo show, fissato in agenda per sabato 27 ottobre: stando alle prime indiscrezioni riportate da TvBlog, ad affiancare Antonella Clerici sarà Carlotta Mantovan, moglie dell’amatissimo Fabrizio Frizzi.

La giornalista, dunque, il cui approdo in Rai era stato già annunciato, presenzierà non solo in 'Tutta salute', il programma del mattino di Rai3 condotto dal buon Michele Mirabella, ma anche nel programma basato sull'idea di un mercatino dove i partecipanti potranno vendere le loro invenzioni o cercare oggetti facendosi contattare dal pubblico da casa.

Portobello, che ruolo avrà Carlotta Mantovan

Nel programma ‘Portobello’ – spiega Tv Blog - Carlotta Mantovan raccoglierà l'eredità di Renèe Longarini, la mitica coordinatrice del "Centralone" del mercatino: sarà dunque affidato alla moglie del conduttore scomparso grandissimo amico di Antonella Clerici, il compito di raccogliere le telefonate del pubblico che vorrà intervenire al programma e gli interventi dei telespettatori dal web e dai social.