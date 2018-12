Carmen Masola, l'oblio dopo la vittoria del primo Italia's got talent: cosa fa oggi

Un fuoco di paglia, questo è stato per Carmen Masola "Italia's got talent". La cantante lirica che vinse, nel 2010, la prima edizione italiana del talent è stata dimenticata dalla tv nel giro di un anno e non le andò meglio nel mondo della musica, al quale si era affacciata dopo la vittoria grazie a un album pubblicato con la Sony.

"Il contratto durò un anno - ha raccontato in un'intervista a TvBlog - L'album non andò bene, secondo me non venne abbastanza pubblicizzato. La gente mi chiedeva dove si potesse comprare, nei negozi non si trovava. 'Chiedete alla Sony', rispondevo io. Mi piace comunque sottolineare che i miei brani vengono tutt'oggi venduti all'estero via internet. I diritti però sono della Sony, a me arriva molto poco".

Con il montepremi di 100mila euro - che divennero più o meno 60mila considerando le tasse - chiuse l'edicola in cui lavorava, ma il successo non arrivò mai. Dopo il programma, infatti, nessuna chiamata: "Lavorai un mese in Cina, dove realizzai un film che purtroppo in Italia non uscì. In tv non mi chiamò più nessuno, non venni più coinvolta, come d'altronde è accaduto a tutti quelli che hanno vinto dopo di me. Tutti hanno ripreso la loro vita normale, evidentemente questo programma non crea un percorso televisivo. Celebra l'arte e si ferma lì. Ma a me interessava cantare, il piccolo schermo non mi affascinava più di tanto".

Ed è questo che contiua a fare oggi, cantare e insegnare musica. "Continuo a fare concorsi e concerti - ha spiegato - Inoltre, da quattro anni a questa parte svolgo lezioni private" e canta a funerali e matrimoni: "Nel sud Italia i canti ai funerali sono una tradizione ancora non sviluppata al nord. Mi capita di esibirmi in discoteca, dove propongo pezzi lirici. Tanti giovani mi seguono, non è vero che ai ragazzi non piace questo genere. Mi affido al passaparola".