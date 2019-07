Carolina Rey su Rai2 con un programma musicale: "Un nuovo progetto importante per me" | VIDEOINTERVISTA

E' un periodo d'oro per Carolina Rey, sia professionalmente che nella vita privata. Mamma di Filippo, nato 10 mesi fa, la conduttrice si è divisa tra palco e famiglia alle Giornate del Cinema Lucano, kermesse cinematografica in scena a Maratea dal 23 al 27 luglio di cui è stata protagonista insieme a Claudio Guerrini e Janet De Nardis.

"E' stata un'esperienza meravigliosa - ha spiegato ai microfoni di Today durante la serata finale - Sono qui per il quinto anno consecutivo e sono felice perché il Festival anno dopo anno è cresciuto, è diventato sempre più importante e sono onorata di essere stata richiamata". Ora un po' di vacanze, ma a settembre si torna in tv: "Partirà un nuovo programma musicale, su Rai2, che condurrò con Lorenzo Baglioni. Si chiama 'Un palco per due - Concerti al buio' e non vedo l'ora di iniziare e intraprendere un nuovo percorso e un nuovo progetto così interessante e importante per me".

Un'occasione per dar prova anche delle sue doti canore: "Canticchierò perché ci saranno tanti ospiti del mondo della musica italiana, mi metterò a duettare con loro".