Carolina Stramane è Miss Italia, ma la regia fa una gaffe alla proclamazione (VIDEO)

Proclamazione con gaffe ieri a Miss Italia 2019. Dopo aver collezionato qualche figuraccia nel corso della puntata (con tanto di richiamo da parte del conduttore Alessandro Greco), la regia è incappata in uno scivolone anche al momento dell'elezione della vicintrice Carolina Stramare. Negli istanti in cui Greco ha indicato - con tutto il pathos che concerne queste occasioni - il nome della vincitrice del concorso, la telecamera non ha fatto in tempo a trovare l'angolazione esatta per mostrare il suo viso, restando 'impallata' sulla acconciatura di Gina Lollobrigida, che si trovava proprio davanti a Carolina [IN BASSO IL VIDEO]

Tutte le gaffe della regia di Miss Italia 2019

Già in precedenza la regia si era mostrata un po' distratta. All'inizio della puntata, infatti, mentre le prime ragazze stavano scendendo la scalinata, il pubblico non ha fatto in tempo a vederne bene il volto, perché l'inquadratura arrivava troppo tardi. Troppo veloce anche la discesa dalle scale delle Ex Miss, da Martina Colombari ed Eleonora Pedron, chiamate in puntata ad eleggere la 'Miss delle Miss': mentre Greco pronunciava i loro nomi, i volti apparivano in tv completamente sfalsati.

Ma non è finita qui. Nel pieno della puntata, infatti, più persone hanno attraversato lo spazio compreso tra il conduttore e la telecamera, ostacolando così le riprese. Una situazione che Greco ha gestito prontamente con ironia, mostrandosi professionista impeccabile. "Più dolce", ha chiesto invece quando la musica diffusa in studio era troppo alta, al punto da coprire la sua voce.