"Vedo sul web notizie assurde per cui non ci sarò a Ballando. E invece ci sarò. Dei tre tumori che ho, uno è sparito e due stanno diminuendo. E' un'ottima notizia". Così Carolyn Smith, 58 anni, ha voluto smentire ogni fake news a proposito della presunta esclusione dal varietà di Rai Uno ed ha spiegato via Instagram le sue condizioni di salute. "C'è anche chi ha scritto che starei morendo e invece sono ancora viva - ha aggiunto la coreografa e giurata di Ballando - Altri ancora hanno scritto che sarei guarita, ma non è così: non sono guarita ma sto combattendo in modo positivo".

Carolyn, dunque, continua a combattere la battaglia contro la malattia come una guerriera. E lo fa condividendo con i fan gioie e dolori del percorso di ripresa. A marzo ha annunciato il ritorno del cancro, che aveva sconfitto appena un anno prima, e la necessità di sottoporsi a a sedici sedute di chemioterapia. "Ho un altro intruso - ha dichiarato - E' esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, ma non me l'aspettavo così in fretta".