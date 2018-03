Carolyn Smith torna a Ballando e rivela: "Ho di nuovo il cancro"

"Il male è tornato ma io sorrido e festeggio i miei primi 10 anni a Ballando con le stelle", con queste parole sul settimanale Gente Carolyn Smith rivela la sua nuova lotta contro il cancro.

Giudice di fama internazionale e presidente della giuria del programma di Milly Carlucci, arrivato alla sua tredicesima edizione, Carolyn ha scoperto di essere nuovamente malata: "Ho un altro intruso. E' esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, ma non me l'aspettavo così in fretta".

Nonostante il peso della notizia, la Smith da vera guerriera è pronta a tornare a Ballando nelle sue solite vesti e promette di non fare sconti a nessuno.

"Ora che i medici mi hanno detto cosa mi aspetta mi sono tranquillizzata - spiega - Devo sottopormi a 16 sedute di chemioterapia, una a settimana, il venerdì, il giorno prima della diretta di Ballando". Questo non la spaventa, anzi, Carolyn sta dimostrando ancora una volta un coraggio incredibile, e come sempre può contare sull'affetto del pubblico e sul sostegno di Milly Carlucci, amica inseparabile: "E' l'ultima istituzione della tv. Una sorella per me, elegante, per nulla invadante. Una donna di classe. Mai fuori posto. Incoraggiante e stimolante".