"Carolyn Smith sotto cure, ma sta bene e lavora": lo staff dell'artista contro la fake news sulla 'morte'

"Viste le ripetute pubblicazioni poco rispettose nei confronti di Carolyn Smith sulle sue condizioni di salute, si richiede rispetto per la persona. L'artista com'è già noto è sotto cure, non è completamente guarita, ma sta bene e lavora". Lo staff di Carolyn Smith affida ad Instagram uno sfogo contro alcuni siti, colpevoli di aver lasciato intendere la scomparsa della coreografa, che da anni combatte la sua battaglia contro il cancro.

"Non è più tollerabile leggere titoli inventati che portano la 'morte' dell'artista solo per attirare l'attenzone dei lettori - si legge ancora - Le comunicazioni ufficiali vengono difuse solo e soltanto dall'artista tramite i social network o dal suo ufficio stampa Dario Sardonè. E' doveroso precisare che per fortuna la maggior parte delle testate sono formate da persone sensibili e professionisti straordinari".

La battaglia di Carolyn Smith contro il cancro

Da sempre Carolyn condivide con i follower di Instagram la sua lotta alla malattia. "Dei tre tumori che ho, uno è sparito e due stanno diminuendo", ha spiegato a marzo, "E' un'ottima notizia. C'è anche chi ha scritto che starei morendo e invece sono ancora viva. Altri ancora hanno scritto che sarei guarita, ma non è così: non sono guarita ma sto combattendo in modo positivo". A marzo dell'anno precedente, invece, la giudice di 'Ballando con le stelle' aveva annunciato la necessità di sottoporsi a sedici sedute di chemioterapia. "Ho un altro intruso - aveva spiegato - E' esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, ma non me l'aspettavo così in fretta". Da allora, non ha mai smesso di combattere.