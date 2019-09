Carolyn Smith: "Il tumore si è attivato più di prima, ma continuo a combattere"

"Ho pensato tanto a come dare questa notizia. Ci sono due notizie: una buona e una meno buona. Quella buona è che non ci sono cellule tumorali in giro per il corpo, quella meno buona è che purtroppo il tumore c'è ancora e purtroppo si è leggermente attivato rispetto a prima. Speravo nelle parole 'E' finita qua'. E invece si continua". Così ieri sera Carolyn Smith ha comunicato ai follower l'esito degli ultimi esami medici a cui si è sottoposta per sconfiggere il cancro, con cui sta lottando ormai da anni.

Carolyn Smith: "Devo ancora digerire queste informazioni, ma continuo a combattere"

La giudice di Ballando con le Stelle ha condiviso sui social un video in cui aggiorna i telespettatori sulle sue condizioni. "Sarò sempre positiva - prosegue - Mi dispiace che non sono sorridente al massimo stasera, ma devo ancora digerire queste ultime informazioni. Ma io sono forte e continuo a combattere". "Ecco le notizie ufficiali (che do io) riguardo alla mia salute", conclude, invidando ancora una volta i suoi sostenitori a non affidarsi alle notizie false che circolano sul suo conto ma a affidarsi solo ai suoi canali ufficiali per ottenere chiarimenti.

Un mese fa il monito ai suoi sostenitori. "Viste le ripetute pubblicazioni poco rispettose nei confronti di Carolyn Smith sulle sue condizioni di salute, si richiede rispetto per la persona - si leggeva in una nota diffusa dal suo staff - L'artista com'è già noto è sotto cure, non è completamente guarita, ma sta bene e lavora".ù

La lotta di Carolyn Smith contro il tumore

Da sempre Carolyn condivide con i follower di Instagram la sua lotta alla malattia. "Dei tre tumori che ho, uno è sparito e due stanno diminuendo", ha spiegato a marzo, "E' un'ottima notizia. C'è anche chi ha scritto che starei morendo e invece sono ancora viva. Altri ancora hanno scritto che sarei guarita, ma non è così: non sono guarita ma sto combattendo in modo positivo". A marzo dell'anno precedente, invece, aveva annunciato la necessità di sottoporsi a sedici sedute di chemioterapia. "Ho un altro intruso - aveva spiegato - E' esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, ma non me l'aspettavo così in fretta". Da allora, non ha mai smesso di combattere.