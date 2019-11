Chi sono le 6 casalinghe protagoniste di 'The Real Housewives di Napoli' su Dplay

"Sono ricche. Sfrontate. Eccessive. Sono amiche per la pelle. E rivali per antonomasia". Questa la presentazione ufficiale di 'The real housewives di Napoli' la nuova trasmissione in onda su Dplay - il servizio online del gruppo Discovery - dal 29 novembre, che narra le gesta di sei casalinghe della cosiddetta 'Napoli bene'. Tra queste c'è anche Noemi Letizia, ex 'papi girl' di Silvio Berlusconi, ora imprenditrice nel settore della cosmesi.

'The Real Housewives di Napoli' è un format mondiale che arriva per la prima volta in Italia, proprio a Napoli, prodotto da FTM Entertainment per Discovery Italia. Si raccontano le casalinghe "esuberanti, fashion e veraci" dei quartieri ricchi di Napoli, tra lusso, paesaggi mozzafiato ed eventi esclusivi. Di seguito i brevi profili delle concorrenti, pubblicati sul sito della trasmissione.

Chi sono le 4 casalinghe protagoniste di 'The Real Housewives di Napoli'

Daniela Sabella: vive a Posillipo, single con figlia. E' una giornalista impegnata nel sociale, possiede una villa nella quale organizza feste. Cura in maniera maniacale alimentazione e aspetto fisico.

Maria Consiglio Visco Marigliano del Monte: Sangue blu di famiglia, vive una vita aristocratica fra circoli privati e feste blindate. Ha da poco pubblicato il suo primo libro, un romanzo erotico.

Noemi Letizia: Nota alle cronache rosa per la festa di 18 anni a cui partecipò l'ex premier Silvio Berlusconi, ora Noemi è una imprenditrice nel campo della cosmesi. Sul braccio ha tatuata la sua frase preferita: "Sii affamato, sii folle".

Raffaella Siervo: Vive a Torre del Greco ed è una mamma divorziata. Discendente di una storica famiglia di commercianti di perle e coralli, ha una villa storica con piscina, campi da tennis e un bosco privato. Ama definirsi 'tutta originale'.

Simonetta De Luca: Psicologa, stilista, networker del benessere. Vive con le sue due figlie. Sportiva, cerca di tenersi sempre in forma con sport dinamici come il pugilato e le arti marziali.

Stella Giannicola: Vive a Posillipo, sposata e divorziata tre volte. È titolare di uno più dei più noti centri estetici di Napoli. I suoi 'beauty party' sono diventati una vera e propria ricorrenza.