Caterina Balivo: “Non ho lasciato ‘Detto Fatto', ho proprio cambiato vita”

L’addio a ‘Detto Fatto’, il programma nato con lei 6 anni fa su Rai Uno, è stato uno dei momenti più importanti della vita professionale di Caterina Balivo.

La conduttrice, prossima a migrare su Rai Uno con uno show che dovrebbe chiamarsi ‘Vieni da me’, ha parlato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni del momento particolare che si sta affrontando a vivere da donna dello spettacolo ma anche da mamma e da moglie, considerando che le novità lavorative inevitabilmente si ripercuotono anche sulla sfera privata. Caterina Balivo, infatti, si trasferirà a Roma dopo otto anni di vita a Milano.

“La scelta mi è costata molto di più di quanto pensassi. È stato come lasciar partire un figlio, che oramai è cresciuto”, ha confidato la Balivo nel corso dell’intervista: “Però dopo otto anni di Milano, con i miei genitori lontani, a Napoli, era tempo di cambiare. E poi io ho cominciato a Rai Uno nel 1999: sentivo l’esigenza di tornare a Roma. Diciamo che alcune circostanze mi hanno portato a fare delle scelte e a cambiare tutto”.

La conduttrice si è detta consapevole dell’importanza cruciale di questo cambiamento: “È come se fosse finito un ciclo. Io non ho lasciato il programma, io ho proprio cambiato vita: la scuola dei miei figli, la casa, la città... tutto, insomma”.

Fermo restando l’amore che per sempre la legherà al capoluogo lombardo, la timoniera del pomeriggio Rai non ha nascosto quanto senta il bisogno di sentire vicina la famiglia di origine: "Amo Milano, che è una città alla quale tutta Italia dovrebbe guardare, però pensare che potrò prendere un treno e dopo un’ora essere a pranzo con mia madre e poi tornare a lavorare, per me non ha prezzo".

Ora Caterina Balivo si trova ancora a Milano per via del lavoro del marito Guido Maria Brera e della scuola del primogenito di 6 anni Guido Alberto. Il tempo delle vacanze, tuttavia, è vicino: “Faremo un po’ di montagna, di cui siamo appassionati, e poi mare, ma in Italia. D’estate le migliori vacanze sono quelle nel Mediterraneo: abbiamo il clima migliore, il mare migliore, la cucina migliore. Allontanarsi è un azzardo”.

Al momento, dunque, il trasloco nella Capitale può attendere: rimandato al prossimo autunno, in concomitanza con l’inizio di questa nuova avventura televisiva.