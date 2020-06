Caterina Balivo: “Ecco perché ho lasciato Vieni da me. Una proposta da Mediaset? Non escludo nulla”

Dopo tanti pomeriggi televisivi in diretta Rai Caterina Balivo ha lasciato la fascia oraria di cui per 15 anni è stata protagonista, sul secondo canale prima e sulla rete ammiraglia poi. “Per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva”, ha affermato in occasione dell’ultima puntata di ‘Vieni da me’ lo scorso 29 maggio la conduttrice che, ospite del programma di Rai3 'Tv Talk’, è tornata sull’argomento addentrandosi nelle ragioni di una scelta a lungo meditata.

“Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide. Questa è stata una sfida meravigliosa partita lo scorso anno contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani e mi sentivo contenta di aver fatto questo grande lavoro e penso non avessi più l'energia di fare un altro anno di Vieni da Me. Nel rispetto per il pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare”, ha affermato Balivo.

Lungi dal sentirsi ‘affaticata’ dal punto di vista professionale e pronta a nuove sfide, la conduttrice ha preferito poi non sbilanciarsi per ciò che attiene al suo successore nel pomeriggio di Rai Uno sottolineando però come a suo parere sia importante continuare a rivolgere l’attenzione al pubblico femminile che “traghetta il pubblico per tutto il pomeriggio di rete”.

Caterina Balivo sull’ipotesi Mediaset

Incerto al momento il futuro professionale di Caterina Balivo. Diverse le possibilità lavorative che potrebbe accarezzare nella nuova stagione televisiva, nessuna esclusa. Alla domanda se accetterebbe una proposta da parte di Mediaset, infatti, la conduttrice non ha escluso nulla: “Le proposte di lavoro si accettano se c’è un progetto che ti piace. Dal 1999 sono in Rai, grata alla Rai da sempre, ma non escludo nulla al momento”.