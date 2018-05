Tragico lutto per Caterina Balivo, è morto il cugino Michele

Un drammatico lutto sconvolge la famiglia di Caterina Balivo. Il cugino della conduttrice, Michele Balivo, è morto lunedì sera a Qualiano, vicino Napoli, mentre era alla guida della sua auto.

Un malore, probabilmente un infarto, ha provocato la tragedia su cui sono in corso ulteriori accertamenti per stabilirne con certezza le cause. In auto con lui un amico, che ha subito chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. L'uomo, 39 anni, è deceduto sul posto.

Michele Balivo, di Trentola Ducenta - un piccolo centro in provincia di Caserta - era un imprenditore molto noto della zona. Lascia una moglie.