Caterina Balivo, spuntano nome e ora del nuovo programma

Lo scorso venerdì, 15 giugno, Caterina Balivo ha salutato il pubblico di Raidue, tra ringraziamenti ed emozioni. La conduttrice non ha trattenuto le lacrime al dover lasciare lo studio che, per ben 6 anni, è stata la sua seconda casa. Detto Fatto è, sicuramente, la trasmissione che più ha dato notorietà alla conduttrice partenopea. Ma è tempo di guardare avanti.

E, così, a poche ore dai saluti a Detto Fatto, trapela qualche dettaglio in più sulla trasmissione di Raiuno che, a partire da settembre, Caterina Balivo sarà chiamata a condurre. Secondo una prima indiscrezione data da TvBlog, il programma si chiamerà Vieni da me, che è anche il titolo di una famosissima canzone delle Vibrazioni. Nonché un invito, tra le righe, a continuare a seguire la conduttrice anche sul primo canale della tv pubblica.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più su questa nuova sfida che la Balivo è chiamata ad affrontare:

Vieni da me, dettagli sulla nuova trasmissione di Caterina Balivo

Vieni da me (sempre che arrivi conferma sul nome) andrà in onda da settembre, su Raiuno, sempre nel primo pomeriggio, precisamente dalle 14 alle 16. Subito dopo il telegiornale delle 13,30, dunque, Caterina Balivo entrerà nelle case degli italiani con un format ispirato al celebre Ellen Show, programma presentato da Ellen DeGeneres che ha un grandissimo seguito negli Stati Uniti. Dopo Vieni con me, andranno in onda le puntata de Il Paradiso delle signore e, a seguire, la rinnovata Vita in diretta, condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini.

Sempre secondo indiscrezioni, al programma della Balivo dovrebbero partecipare tanti personaggi famosi, ma anche tantissima gente comune. Ci saranno interviste e non solo. Il programma sarà prodotto da Magnolia.

“Ed è tempo di tornare su Rai1, dove firmai il mio primo contratto nell’ottobre del 1999”, ha postato qualche giorno fa Caterina Balivo su Instagram. Ma, in attesa di prendere le redini di questa importante sfida, la conduttrice si rilassa e si scatena al Radio Italia Live.