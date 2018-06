Caterina Balivo sbarca su Rai1 con "Vieni da me": anticipazioni e orari

Una nuova avventura per Caterina Balivo. Dopo i successi di "Detto Fatto" ottenuti su Rai 2, la conduttrice napoletana sbarca su Rai1 con il format "Vieni da me".

Il titolo, chiaro riferimento al gruppo 'Le Vibrazioni' di cui Balivo è grande fan, dà anche qualche indicazione sulle novità del format. "Vieni da me", infatti, in onda ogni giorno dalle 14:00, sarà un salotto televisivo a metà tra il talk e il one-woman-show che la conduttrice napoletana ha dimostrato di meritare portando "Detto Fatto" ai picchi di ascolti che, su Rai2, non si registravano da tempo.

In occasione della presentazione dei palinsesti Rai, che hanno avuto luogo oggi a Milano, la presentatrice era raggiante. Poco dopo, il messaggio su Instagram: Noi ci vedremo sempre qui sui social, ma a settembre ci vedremo su RaiUno alle 14:00 con 'Vieni da me'".