Caterina Balivo Show, tutti i giorni su Rai 1

Un bel salto di qualità per Caterina Balivo, che sembra proprio passerà dal pomeriggio di Rai 2 a quello di Rai 1. La prossima stagione, ovviamente.

Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice sarà al timone di un programma tutto suo, prodotto da Magnolia, in onda dal lunedì al venerdì subito dopo il Tg1 delle 13.30. Il Caterina Balivo Show, e già dal nome si intuisce tutto, o quasi. Un one woman show cucito addosso per lei, che intervisterà personaggi famosi e non in perfetto stile Ellen Degeneres.

Resta da scoprire chi prenderà il suo posto a "Detto Fatto", che sembrerebbe comunque confermato nei palinsesti. Questa però è tutta un'altra storia.