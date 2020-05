Caterina Balivo in lacrime a 'Vieni da me': "Ho imparato a guardare in faccia il dolore"

Con la Fase 2 riparte anche la tv. Tra i programmi tornati in onda - dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus - 'Vieni da me', nel pomeriggio di Rai1, con una emozionatissima Caterina Balivo. Impossibile per lei trattenere la commozione appena entrata in studio: "Questa mattina, dopo quasi due mesi, ho preso la mia macchina e attraversato Roma. Una Roma semivuota, quasi impaurita. Era bellissima, più bella che mai".

Felice di essere tornata al timone del suo programma, ma felice anche di aver trascorso la quarantena a casa con la famiglia: "Ho riflettuto molto durante questo periodo - ha detto con le lacrime agli occhi - Ho imparato a guardare in faccia il dolore, senza voltarmi mai. Ho imparato a fotografare i tramonti con i miei bambini, scoprendo che erano tutti uguali. Ho imparato a non rincorrere il tempo. Noi vogliamo che sia sempre tutto al posto giusto, ma sarà davvero il posto giusto? Ho anche pensato e ho capito che in momenti così difficili noi possiamo regalare un sorriso con una storia. Ecco, questa è una delle parti più nobili del nostro lavoro. Sarò sempre grata al direttore Coletta che me l'ha fatto capire". Si riparte, con un bagaglio in più.