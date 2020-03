Cattelan trasmette EPCC da casa sua: puntata speciale con Federica Pelligrini e Valerio Mastandrea

Se l’emergenza Coronavirus blocca le produzioni televisive impedendo la regolare trasmissione dei programmi, ci pensano i social a fungere da canale inusuale per aggirare l’impedimento. La dimostrazione arriva da Alessandro Cattelan che ha pensato bene di trasmettere una puntata del suo show EPCC (acronimo di "E Poi C'è Cattelan") direttamente da casa sua, dove, come tutti gli italiani, si trova in isolamento in questi giorni.

“Questa clausura forzata ha stimolato la nostra creatività e la voglia di stare insieme a voi e quindi abbiamo pensato a un protocollo di emergenza”, ha annunciato il conduttore di Sky in un video pubblicato su Instagram: “Sarà un ‘EPCC alive', una minipuntata di EPCC prevista per martedì 17 marzo alle 21, su Instagram, Facebook, Twitter, Yotube, tutti i social miei, del programma e di Sky Uno, in contemporanea. Non sarà una diretta Instagram, ma una vera e propria puntata casalinga, girata con i mezzi che abbiamo a disposizione. Avremo due ospiti: Federica Pellegrini e Valerio Mastandrea, oltre a una nuova canzone da farvi ascoltare, un tormentone estivo pronto per voi. Non vediamo l'ora che sia domani”.

EPCC, la data di inizio fissata per il 24 marzo

L'inizio della nuova edizione di EPCC era previsto per il 24 marzo su Sky Uno, come preannunciato da Alessandro Cattelan con un promo lanciato durante la settimana sanremese. Vista la situazione attuale, evidentemente la messa in onda slitta a data da destinarsi, come avvenuto ormai per la quasi totalità dei programmi sospesi durante l’emergenza sanitaria.

