Cecchi Gori in tv dopo l'ischemia, dimagrito e insieme alla Rusic: "Ora sto bene"

Il peggio è passato per Vittorio Cecchi Gori. Il produttore, colpito da ischemia lo scorso 24 dicembre, è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma da pochi giorni ed è tornato alla sua vita di sempre. Anzi, alla sua vita di qualche anno fa insieme alla moglie Rita Rusic, che in questi mesi difficili gli è sempre stata accanto e continua a farlo.

I due sono tornati insieme dopo anni di tensioni e battaglie legali. "Lo abbiamo fatto per il bene dei nostri figli (Mario e Vittoria, ndr) - ha spiegato la Rusic a Il sabato italiano, su Rai 1 - Sono i più bei film che abbiamo fatto. Dopo tanta rabbia in passato, abbiamo capito che saremo sempre una famiglia".

Cecchi Gori ha scelto il programma di Eleonora Daniele per la sua prima apparizione pubblica dopo il malore, e qui ha parlato della sua battaglia. "Adesso sto bene - ha rassicurato - Mi ricordo di essere venuto qui un po' prima e già zoppicavo. Ecco il ginocchio, quello è rimasto, purtroppo mi fa male, è il troppo sport. Il resto? Non è che sono andato per dimagrire. E' meglio fare una cura dimagrante senza andare due mesu all'ospedale". Il produttore ha perso circa 20 chili.