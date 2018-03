Moser "superdotato", l'opinionista incalza Cecilia: imbarazzo per Rita Dalla Chiesa

L'armadio finalmente sembra un capitolo chiuso, ma quando in una trasmissione televisiva ci sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser le domande sono quasi sempre piccanti, e a "Ieri Oggi Italiani", il nuovo programma di Rete 4 condotto da Rita Dalla Chiesa che nella prima puntata ha ospitato la coppia nata al Gf Vip, il copione è stato più o meno lo stesso.

L'opinionista Turchese Baracchi è tornata sull'argomento Monte e non si è lasciata sfuggire l'occasione per chiedere provocatoriamente alla sorella di Belen che bisogno c'era, una volta uscita dalla Casa, di sbandierare ai quattro venti le "doti" del nuovo fidanzato, come se per l'ex non fosse già stato abbastanza umiliante essere stato scaricato in diretta tv. E giù con il predicozzo sul rispetto e la riservatezza.

"E' questa la domanda? - risponde tagliente Cecilia - Sicuramente potevo aspettare e prendere la decisione quando uscivo, ma non mi andava per diverse ragioni che non sto qui a spiegare". Insomma, sicuramente poco discreta la Rodriguez junior ma bravissima ormai a schivare provocazioni.

Ad assistere (abbastanza imbarazzata) al siparietto Rita Dalla Chiesa, che da buona padrona di casa ha subito cambiato discorso per togliere la sua ospite dall'impasse. "Dopo l'incontro che hanno avuto - ha tergiversato la conduttrice - quando lei è rimasta sola, si è vista tutta la sua sofferenza". Gran signora, come sempre.