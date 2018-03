Celebrity MasterChef 2, Anna Tatangelo scoppia in lacrime dopo aver cucinato

Anna Tatangelo alla riscossa. Non è il titolo di un film, quanto il periodo che sembra stia attraversando la nota cantante di Sora ed ex compagna di Gigi D'Alessio. Attualmente tra i concorrenti ancora in lizza per la vittoria di Celebrity MasterChef 2, Anna Tatangelo sembra essere, almeno in parte, riuscita a lasciarsi alle spalle la fine della sua relazione con il noto cantautore partenopeo e dalla quale è nato il loro primo e unico figlio, Andrea. Nel corso di un'intervista concessa a Vanity Fair, prima di partecipare al famoso cooking show di Sky, la Tatangelo ha ammesso: "Litigavamo spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte... Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado. E lui non mi ha fermata". La cantante, spesso criticata negli anni per aver intrapreso una relazione con un uomo (all'epoca) sposato e decisamente più grande di lei, sta conquistando il pubblico di Celebrity MasterChef 2 e, nel corso del secondo appuntamento dello show condotto da Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, si è lasciata andare alla commozione.

Celebrity MasterChef 2, le lacrime di Anna Tatangelo

La sicurezza e l'apparente durezza di Anna Tatangelo, nel corso della seconda puntata di Celebrity MasterChef 2, hanno lasciato spazio alle lacrime di sfogo, dopo il commento che Joe Bastianich ha fatto al suo piatto. Grazie agli ingredienti della Mistery Box, Anna Tatangelo ha cucinato un piatto a base di alghe e capesante, risultato davvero ben cotto ed equilibrato. La cantante, scoppiata in lacrime dinanzi ai giudici, in confessionale ha commentato gli apprezzamenti ricevuti: "Era da un po’ di tempo che non mi sentivo orgogliosa di me. Mi hanno risvegliato delle sensazioni bellissime e, quando le cose le avverto in maniera sincera, mi si accende qualcosa". Difficile dire se le lacrime di Anna siano dovute semplicemente all'elogio da parte dei giudici al suo piatto o se dipendano dall'esplosione sincera di emozioni riguardanti la sua vita privata. Ad ogni modo, la fragilità espressa dalla Tatangelo sembra aver, in un certo senso, "riabilitato" la sua figura agli occhi del pubblico a casa che, via web, ha espresso solidarietà ed apprezzamento nei suoi confronti.

Anna Tatangelo e le dure parole della figlia di Gigi D'Alessio

Nei giorni scorsi Anna Tatangelo è stata protagonista di un duro attacco, che ha avuto luogo via Instagram, da parte della figlia di Gigi D'Alessio, Ilaria, che l'ha accusata di essere una donna cattiva e di non aver mai costruito con lei un rapporto normale e pacifico: "Ottimo rapporto con i figli? Non è vero, non è mai stato vero. (…) Più passavano gli anni e piu’ mi rendevo conto che questa donna era davvero cattiva e non adatta per nulla alla spontaneità e alla VERA semplicità della nostra famiglia. Oggi quindi mi chiedo per quale motivo devo continuare a leggere cazzate su cazzate sui rapporti con i figli? basta!". Se Anna è stata spesso considerata una "sfascia-famiglia", la cantante ha ora la possibilità di cominciare una nuova vita e, come detto, di riabilitarsi anche agli occhi del pubblico che comincia ora a vederla non più come una giovane "femme fatale", quanto come una donna capace di emozionarsi ed emozionare il pubblico non solo con la sua voce, ma anche con le sue fragilità. Anche se messe a nudo in una cucina come quella di Celebrity MasterChef 2.