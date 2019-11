Adriano Celentano dedica la sua canzone a Ilaria Cucchi, lei gli risponde sui social

‘L’emozione non ha voce’, uno tra i brani più intensi di Adriano Celentano, ha veicolato la stima e la solidarietà del cantautore per Ilaria Cucchi, forte e determinata nel cercare la verità sulla morte del fratello Stefano avvenuta il 22 ottobre 2009 mentre si trovava in regime di custodia cautelare. Per il suo decesso sono stati condannati due carabinieri per omicidio preterintenzionale e, in seguito alla sentenza, alla donna sono arrivate minacce di morte di cui Celentano ha parlato nel corso della quarta puntata di Adrian in onda ieri, 28 novembre, su Canale 5.

Ilaria Cucchi ringrazia Celentano durante 'Adrian'

“Coloro che minacciano di morte la sorella di Stefano Cucchi non si rendono conto di quale portata è il rischio che loro stessi stanno correndo”, ha dichiarato Adriano Celentano: “Il vostro vero nemico non è lei o chi invoca la giustizia ma l'odio che avete dentro di voi e che vi sta divorando”, ha aggiunto prima di dedicare la sua ‘L’emozione non ha voce’ a Ilaria Cucchi che, via Facebook, lo ha ringraziato.

“Grazie Adriano Celentano per le tue parole e per aver dedicato a me la tua bellissima canzone. Stasera mi sento di dire solo questo”, ha scritto la donna a cui sono arrivati i pensieri dei follower che hanno rimarcato la forza avuta nel combattere per dieci lunghi anni e la sensibilità di Celentano per averle rivolto il suo abbraccio attraverso una delle sue canzoni più belle.