Cesare Cremonini boccia Francesco Monte a ‘Tale e Quale Show’: “Non sono Miguel Bosé”

In vetta alla classifica della scorsa puntata di ‘Tale e Quale Show’ con un’interpretazione di Ed Sheran da standing ovation, finito in penultima posizione ieri, dopo un’imitazione di Cesare Cremonini risultata deludente per la giuria, ma anche per il pubblico che ha commentato in diretta social: Francesco Monte incassa così il colpo di una performance tutt’altro che eccellente, bocciata anche dal diretto interessato che su Twitter ha palesato, non senza ironia, il proprio giudizio nei confronti del concorrente.





Cesare Cremonini commenta l’imitazione di Francesco Monte a ‘Tale e Quale Show’

“Fidati di me, non sono Miguel Bosé. Ti voglio bene lo stesso però”, ha scritto Cesare Cremonini su Twitter durante l’imitazione che Francesco Monte faceva di lui a Tale e Quale Show, parafrasando il verso della sua ‘Latin Lover’ cantata proprio dal concorrente. Un commento arricchito da emoticon di sorrisi e cuori il suo, dettagli che hanno chiaramente fatto intendere il registro bonario del giudizio negativo sulla riuscita dell’esibizione che, però, è stato condiviso anche dagli utenti molto critici soprattutto rispetto al trucco. In particolare, “Non è stata la tua esibizione migliore. Il trucco per niente somigliante, la voce molto diversa”, ha notato Loretta Goggi. Ma il programma è ancora lungo: Francesco Monte avrà tutto il tempo di scalare ancora la classifica e raggiungere ancora il primo posto.

Fidati di me, non sono Miguel Bosè! 😂 Ti voglio bene lo stesso però! ❤️❤️❤️ ciao a tutti! #talequaleshow @RaiUno — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) 4 ottobre 2019