‘Che Dio ci aiuti’ torna anche stasera in prima serata su Rai Uno con il quarto appuntamento di una stagione che non arretra di un passo rispetto al successo delle precedenti.

Dopo aver abbondantemente superato anche quello che pareva uno scoglio duro come il debutto dell’Isola dei Famosi, Suor Angela e compagnia sono pronti a intrattenere i fedeli telespettatori che a loro dedicano la serata del giovedì e il tempo necessario per due nuovi imperdibili episodi.

📺 Pronti per la super puntatona di stasera, angioletti?!

😉 La quarta puntata di #CheDioCiAiuti5 vi aspetta stasera, alle 21.25, su @RaiUno!!!

✂️ E chi cambia canale... ZAC! 😜 https://t.co/jZJVkVwUVH — Che Dio Ci Aiuti (@CheDioCiAiuti_5) 31 gennaio 2019





"Che Dio ci aiuti 5", le anticipazioni della quarta puntata

Nel primo episodio della quarta puntata intitolato ‘Fuori’, Suor Angela cerca di salvare una bambina che sembra essere vittima della sua stessa madre. Maria chiede aiuto a Nico per affrontare il padre, ma qualcosa va storto e Nico si ritrova al ballo scolastico con Ginevra. Intanto le nostre suore cercano di boicottare Azzurra, convinta a vendere il convento, ma alla fine si presenta un compratore inaspettato.

Nel secondo episodio – ‘L’ultimo ricordo – mentre Suor Angela aiuta Nico a ritrovare uno studente che sembra sparito nel nulla, Ginevra riceve una foto compromettente di lei e Nico alla sera del ballo. Peccato che lei non ricordi nulla. E Nico, sa come sono andate le cose? Nel frattempo Azzurra non vuole incontrare il nuovo compratore perché è stato un suo amore di gioventù. Intanto Valentina e Gabriele sembrano pronti per una cena romantica, ma c’è un problema…