Il giovedì di Rai Uno è all’insegna delle avventure di Suor Angela e dei protagonisti che con lei gravitano attorno al convento della seguitissima serie tv ‘Che Dio ci aiuti’.

Giunta alla sua quinta edizione, oggi giovedì 17 gennaio alle 21.30, va in onda la seconda puntata della stagione, già partita con un boom di oltre 6 milioni di telespettatori.

Che Dio ci aiuti 5, le anticipazioni della seconda puntata

Due gli episodi di ‘Che Dio ci aiuti 5’ in onda questa sera su Rai Uno durante i quali Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, dovrà far fronte ad una relazione inappropriata e a terribili segreti.

Nell’episodio ‘Il cuore in soffitta’ Ginevra sembra avere una relazione con un ragazzo che si sta per sposare e Suor Angela scopre un terribile segreto legato alla novizia. Nel frattempo Nico conosce Maria, una ragazza con cui inizia una relazione, ma ha una brutta sorpresa quando scopre chi è realmente. Intanto Azzurra vorrebbe andare da Valentina in ospedale, ma qualccosa la trattiene… Nel frattempo Gabriele dà a Valentina una bellissima notizia.

Nel secondo episodio della puntata, “Ultima occasione”, Suor Angela scopre che Gabriele nasconde qualcosa che potrebbe mettere in pericolo la vita di Valentina. Nico porta avanti la sua relazione clandestina con Maria, ma Ginevra disapprova la loro relazione “aperta”. Intanto Azzurra collabora con le gemelle per mettere in difficoltà Gabriele.