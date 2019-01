Terzo appuntamento questa sera, giovedì 24 gennaio, con due nuovi episodi della serie di Rai Uno ‘Che Dio ci aiuti 5’, in prima serata a partire dalle 21.20.

Stavolta il successo di Suor Angela e dei personaggi che ruotano attorno al convento più amato della tv italiana trova come concorrente il debutto del cast dell’Isola dei Famosi su Canale 5, con cui si dovrà confrontare rispetto alla fedeltà di un pubblico che ha dato dimostrazione di essere sempre molto numeroso e appassionato.

Ma la trama delle avventure che puntata dopo puntata promette colpi di scena non sembra deludere i telespettatori che stasera si troveranno subito davanti Azzurra che pare voglia vendere il convento…

Che Dio ci aiuti 5, le anticipazioni della terza puntata

Nel primo episodio della terza puntata, Basta un click, Suor Angela viene a sapere che Maria sta ricevendo delle minacce da un ex fidanzato e chiede aiuto a Nico. Suor Costanza invece scopre il segreto delle gemelline, mentre Valentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Azzurra Leonardi ma nel suo cuore prende una decisione pericolosa.

Nel secondo episodio, dal titolo ‘Tu chiamale se vuoi fissazioni’, mentre Suor Angela aiuta Ginevra in un caso che coinvolge i suoi alunni, Nico decide di chiedere a Maria di avere una relazione "esclusiva". Nel frattempo, Azzurra annuncia che metterà di nuovo in vendita il convento, ora che sta meglio, e rimarrà lì finché non troverà il compratore giusto.