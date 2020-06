Mentre si lavora alla nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti, torna un nuovo appuntamento con le repliche dell'amatissima serie tv con protagonista Elena Sofia Ricci. Nuovo doppia puntata con la suora più famosa della tv stasera giovedì 18 giugno, alle 21.25, su Rai1. Al centro delle storie, come sempre, anche gli attori Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Arianna Montefiori, Simonetta Columbu e la partecipazione di Valeria Fabrizi.

Che Dio ci Aiuti 5, le anticipazioni della puntata di stasera

Primo episodio: "Basta un click". Suor Angela scopre che Maria sta ricevendo delle minacce da un ex-fidanzato e chiede aiuto a Nico. Nel frattempo, Suor Costanza scopre il segreto delle gemelline mentre Valentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Azzurra, ma nel suo cuore prende una decisione pericolosa.

