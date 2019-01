Chi è Angela Nasti, nuova tronista di Uomini e Donne

Angela Nasti, sorella della più famosa Chiara (influencer ed ex naufraga all'Isola dei Famosi), è la nuova tronista di 'Uomini e donne'. La ragazza siederà accanto ad Andrea Zelletta, anch'esso tronista della prossima stagione del dating di Canale 5.

Chi è Angela Nasti di Uomini e Donne

Angela è di Napoli ed ha diciannove anni, le sue più grandi passioni sono la moda ed i viaggi. "Mi definisco una ragazza solare, testarda ed esigente, soprattutto con me stessa - dice di sè la neo tronista - Sono determinata, sicura di me e di quello che voglio. Mi piace uscire con le amiche, ma anche tanto stare a casa. Odio la falsità e l'ipocrisia e dico sempre quello che penso. E anche se non parlo, tutto mi si legge in faccia, perché sono una ragazza trasparente che non ha paura di esporsi".

Chi è Angela Nasti: il rapporto con la sorella

Al centro della sua vita ci sono gli affetti: "La mia famiglia è la cosa più importante che ho e non smetterò mai di ringraziarla per avermi seguita e protetta da tutto. Mia sorella è il mio punto di riferimento ed è stata molto fortunata perchè è riuscita a trasformare la sua passione in un lavoro. Tra noi c'è un rapporto di amore-odio, ma siamo inseparabili"

Chi è Angela Nasti: ex fidanzato

"Ho deciso di partecipare a Uomini e donne - spiega - perché lo guardo da quando sono piccola e spero di vivere anche io una storia d'amore senza secondi fini".

Angela è stata innamorata una sola volta e la storia è finita perché lui non la metteva al centro del suo mondo: "Il mio uomo ideale deve attenzioni solo su di me, amo essere corteggiata e credo che un uomo non debba mai smettere di corteggiare la sua donna. Di un uomo mi colpisce lo sguardo, le mani e il sorriso".

Chi è Angela Nasti: le foto

