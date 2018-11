Che Tempo Che Fa, De Filippi-Costanzo show: il "segreto" svelato in diretta tv

L'impegno di Maria De Filippi per mantenersi in perfetta forma fisica non è un segreto, così come la sua attenzione nei confronti di quella del marito, che tiene perennemente a dieta. E' questo il continuo braccio di ferro che va in scena a casa loro e che domenica sera hanno condiviso in diretta a "Che Tempo Che Fa".

"Maurizio segue un regime di dieta fissato da una nutrizionista - ha spiegato Maria in collegamento con lo studio - Questa nutrizionista va a patti e lui avrebbe diritto a un po' di gelato. Adesso vi faccio vedere quel poco di gelato che gli è concesso". A questo punto Maria ha svelato i "segreti" del loro frigorifero, pieno di gelato. Quattro scatole, ma Costanzo ha subito ribattuto: "Di quelle scatole solo una mi riguarda. Le altre sono per Maria e le sue amiche e quello non è gelato, ma una pantomima di gelato perché non c'è lo zucchero. E' un sorbetto e il sorbetto è una rottura di palle, a quest'ora si può dire".

Un siparietto esilarante degno di Casa Vianello, come ha fatto notare Luciana Littizzetto. "Sono un vecchio goloso che è capitato con una che lo tiene a stecchetto - ha spiegato Costanzo - Tenendomi a stecchetto però mi ha fatto arrivare a un'età veneranda".