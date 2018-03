Al Bano a "Che tempo che fa", vietate domande su Romina e Loredana

Il gossip fa parte del gioco quando sei un artista famoso e apprezzato, eppure Al Bano Carrisi, con 50 anni di carriera sulle spalle, non ha ancora imparato a farci i conti. Il cantante di Cellino San Marco è bersagliato da rumors e pettegolezzi sulla sua vita privata, e dopo gli ultimi parapiglia mediatici che lo vorrebbero ancora una volta conteso tra Loredana Lecciso e Romina Power, pare abbia messo il veto sull'argomento.

Ospite domenica 11 marzo a "Che tempo che fa", in onda alle 20:35 su Rai 1, Al Bano è pronto a tutto tranne che a rispondere a quelle domande che tanto lo infastidiscono, e da Fabio Fazio non può che aspettarsi l'assoluto rispetto, e al massimo qualche freddura.

In puntata tanti altri ospiti. Ciriaco De Mita, uno dei più grandi esperti del proporzionale, per commentare i possibili scenari futuri dopo il risultato elettorale. E poi ancora Luca Guadagnino reduce dalla Notte degli Oscar, dove il suo "Chiamami col tuo nome" ha ricevuto il Premio per la Miglior Sceneggiatura non originale, Vincenzo Salemme e Tosca D'Aquino, protagonisti del film "Una festa esagerata", in uscita nelle sale il 22 marzo di cui Salemme firma anche la sceneggiatura e la regia, e J-Ax, che insieme ad Al Bano sarà uno dei prossimo coach di "The Voice" con Francesco Renga e Cristina Scabbia, dal 20 marzo su Rai 2.

In studio ovviamente anche Luciana Littizzetto, che rilegge l'attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. A seguire Il Tavolo con Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti e gli altri ospiti della serata, Pippo Baudo, Mia Ceran, Luca Barbarossa, Luca e Paolo e la campionessa italiana di salto in alto Alessia Trost.