Che tempo che fa, Fazio cala gli assi: boom di super ospiti

Nella nuova puntata di Che Tempo che fa, in onda domenica 9 dicembre alle 20.35 su Rai 1, interverrà Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Inoltre sarà ospite di Fabio Fazio in studio Gino Strada, medico, attivista e fondatore dell'ONG italiana Emergency. E ancora Renzo Arbore, che sarà al timone di "Guarda... Stupisci", su Rai 2 il 12 e il 19 dicembre con Nino Frassica.

Ospite della trasmissione anche Lorenzo Jovanotti Cherubini, reduce dall'annuncio del "Jova Beach Party" 2019. La pop star in studio canterà "Chiaro di luna", romantica ballad che ha anticipato il disco "Oh live!" uscito il 30 novembre scorso. E ancora, lo scrittore Francesco Piccolo nelle librerie con "L'animale che mi porto dentro" che racconta la formazione di un maschio contemporaneo, specifico e qualsiasi.

Ospite del programma anche Calcutta che sarà al cinema il 10, 11 e 12 dicembre con "Calcutta tutti in piedi, film del concerto live all'Arena di Verona del 6 agosto 2018, diretto da Giorgio Testi. In studio Calcutta eseguirà un medley di "Pesto" e "Paracetamolo". Anche in questa puntata la consueta analisi competente rispetto a temi che riguardano tutti gli italiani di Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Accanto a Fabio Fazio ci saranno l'imprescindibile Luciana Littizzetto e l'elegante presenza di Filippa Lagerback.

A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Fabio Volo, Vincenzo Salemme nelle librerie con il suo primo romanzo "La bomba di Maradona" e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al tavolo saranno presenti oltre a Renzo Arbore anche Marisa Laurito in teatro con la commedia "Così parlò Bellavista", il comico Teo Teocoli, Marco Reviglio, capitano della Nazionale Italiana di Bowling che ha appena vinto i mondiali ad Hong Kong e Stash cantante dei The Kolors.