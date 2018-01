Colpaccio di Fazio, con Tom Hanks e Maryl Streep sbaraglia Libero Grassi

Stavolta Fazio si è superato, e gli ascolti parlano. Ospiti di "Che tempo che fa", domenica 14 gennaio, Tom Hanks e Maryl Streep, in studio per parlare del nuovo film di Spielberg, "The Post", nelle sale italiane dal 1 febbraio, di cui sono protagonisti. E il pubblico ha apprezzato: quasi 5 milioni di spettatori, infatti, hanno seguito la puntata, che è poi proseguita con il consueto Tavolo, a cui si sono seduti altri apprezzati ospiti.

La prima attesissima puntata del ciclo "Liberi Sognatori a testa alta", dedicata a Libero Grassi (interpretato da Giorgio Tirabassi), in onda su Canale 5, ha raccolto invece meno di 4 milioni di telespettatori. Bene l'esordio di Veronica Pivetti su Rai 3, al timone di "Amore Criminale", seguito da 1 milione e 395 mila telespettatori. Stessi numeri, ma con uno share leggermente superiore, per "Non è l'Arena" su La7.

Gli ascolti di domenica 14 gennaio

Rai 1, 4.970.000 telespettatori (share 18,8%) per "Che tempo che fa";

Rai 2, 1.886.000 telespettatori (share 6,9% share) per "NCIS", 1.470.000 telespettatori (share 6,3%) per "Bull;

Rai 3, 1.395.000 spettatori (share 6%) per "Amore criminale";

Canale 5, 3.884.000 spettatori (share 16.1%) per "Liberi sognatori a testa alta - Libero Grassi";

Italia 1, 1.451.000 spettatori (share 6.5%) per "Hunger Games";

Rete 4, 778.000 spettatori (share 3.6%) per "Sotto il segno del pericolo";

La7, 1.395.000 spettatori (share 6.9%) per "Non è l'Arena"