Che tempo che fa, Fazio ospita John Travolta

Fabio Fazio alza il tiro a poche settimane dal via con la nuova edizione di 'Che tempo che fa', su Rai2. Due volte nominato agli Oscar e vincitore di un Golden Globe e un Emmy Award, John Travolta è il super ospite della puntata di domenica 20 ottobre, a partire dalle 21.00.

Il conduttore intervista la star hollywoodiana per omaggiare e ripercorrere la lunga carriera di successi che lo hanno reso un'icona mondiale, interpretando personaggi entrati nell'immaginario collettivo, come il gangster Vincent Vega del film 'Pulp Fiction' di Quentin Tarantino, di cui proprio quest'anno ricorrono i 25 anni dall'uscita in sala e che gli valse la seconda candidatura all'Oscar e il David di Donatello, oltre che Tony Manero ne 'La febbre del sabato sera' e Danny Zuko in 'Grease'.

'Che tempo che fa' su Rai2

Il trasloco su Rai2, dalla rete ammiraglia, è arrivato dopo non poche polemiche e critiche nei confronti di Fabio Fazio, che non ha tolto nulla al suo talk. "Avrei potuto oppormi, ma non ha senso restare in un ambiente che ti considera un problema e non una risorsa - ha spiegato prima dell'esordio in un'intervista a Il Venerdì di Repubblica -. Su Rai2 saremo più libero di sperimentare".