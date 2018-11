Che tempo che fa, Gianluca Vialli racconta da Fazio la sua battaglia

Domenica 2 dicembre nel nuovo appuntamento di "Che Tempo che Fa", in onda dalle 20.35 su Rai 1, un momento molto toccante con Gianluca Vialli. L'ex attaccante che ha fatto la storia del calcio in Italia, si racconterà senza filtri a Fabio Fazio, parlando della sua lotta contro il cancro finita un anno fa.

"Ora sto bene, ma non ho ancora la certezza di come finirà la partita", ha spiegato Vialli nell'intervista al Corriere in cui, pochi giorni fa, ha parlato per la prima volta di questa battaglia. L'ex calciatore, 54 anni, ha anche scritto un libro in cui affronta il tema della malattia, oltre a ricordare la sua straordinaria carriera, dal titolo "Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili", scritto per aiutare le persone a reagire e trovare la strada giusta. L'operazione, poi otto mesi di chemio, infine la radioterapia. E' stato un percorso duro, che Vialli domenica condividerà con i telespettatori per lanciare un messaggio di speranza.

Tra gli ospiti della puntata anche l'icona della tv e della musica italiana Raffaella Carrà, che è appena uscita con il suo album di canzoni natalizie. A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Fabio Volo, Orietta Berti, e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica, e tanti altri ospiti.