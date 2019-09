Chef Rubio tuona: "Se fai il cuoco in tv non puoi parlare"

"Se fai il cuoco, lavori in tv, e non sopporti le disparità di trattamento, se odi le ingiustizie e la violenza, se hai studiato storia e non vuoi che si ripetano certe cose, in Italia non puoi dire la tua. Pensare e dissentire sono cose che fanno perdere cittadinanza e diritti". Chef Rubio commenta così, su Twitter, la polemica sollevata in questi giorni dopo che un suo tweet contro la polizia è stato aspramente criticato da Valter Mazzetti, Segretario Generale dell'Fsp Polizia di Stato.

Se fai il cuoco, lavori in tv, e non sopporti le disparità di trattamento, se odi le ingiustizie e la violenza, se hai studiato storia e non vuoi che si ripetano certe cose, in Italia🇮🇹 non puoi dire la tua. Pensare e dissentire sono cose che fanno perdere cittadinanza e diritti pic.twitter.com/U4sY49Aq1e — Chef Rubio (@rubio_chef) September 11, 2019

Rubio lunedì, quando centinaia di persone manifestavano davanti Montecitorio contro il nuovo governo M5S-Pd, ha scritto: "Perché nessuno è stato pistato come l'uva? Perché nessun manifestante è stato perquisito, schedato e/o gonfiato di botte? Semplice: perché non c'erano forze dell'ordine avvelenate o schierate. Evidente la disparità di trattamento in base all'ideologia politica".

La manifestazione era organizzata da Fratelli d'Italia, motivo per cui, secondo il famoso cuoco della tv, le forze dell'ordine avrebbero avuto un atteggiamento più morbido.