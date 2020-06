Chi è Andrea Delogu, nuova conduttrice della Vita in Diretta Estate

"Sono felicissima di dirvi che insieme a Marcello Masi condurremo La Vita in Diretta Estate dal 29 giugno. Grazie Stefano Coletta per la scelta scellerata e grazie anche a tutti i critici tv che hanno accolto con entusiasmo questa mia opportunità, non me lo aspettavo'. Così Andrea Delogu annuncia ufficialmente al pubblico su Twitter che condurrà il noto contenitore estivo di Rai1, ringraziando il direttore di Rai Uno. La conduttrice, moglie dell'attore Francesco Montanari, ne approfitta anche per omaggiare critici che hanno accolto positivamente la notizia.

Chi è Andrea Delogu, carriera

All'anagrafe Maria Andrea Delogu, nata il 23 maggio 1982 a Cenesa, è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e scrittrice italiana con 266mila follower su Instagram.

Esordisce in televisione nel 2002, entrando a far parte delle "Letteronze", il corpo di ballo dello show di Italia 1 Mai dire domenica e da allora la sua carriera è stata in continua ascesa, dalle reti minori alle generaliste.

Prima, dal 2014 e per tre edizioni, conduce insieme a Marco Giusti su Rai 2 il programma in seconda serata Stracult. Poi nella stagione televisiva 2015-2016 conduce su Rai 3 con Enrico Varriale l'ultima edizione dello storico programma calcistico Il processo del lunedì.

Da quel momento a lei sono affidati alcune delle serate evento più importanti del palinsesto Rai. Il 4 giugno commenta in diretta assieme a Franco Di Mare il concerto evento One Love Manchester, trasmesso da Rai 1, Rai 4 e Radio 2. Il 1º luglio presenta invece la settantaduesima edizione dei Nastri d'argento, trasmessa da Rai 1 il 14 luglio in seconda serata. È stata chiamata da Renzo Arbore a presentare nel 2018 Indietro tutta! 30 e l'ode, programma celebrativo per i 30 anni di Indietro tutta! e l'anno successivo Guarda... Stupisci, entrambi in prima serata su Rai 1.

Chi è Andrea Delogu, vita privata

Dal 2016 è sposata con l'attore Francesco Montanari.

A marzo 2016 ha raccontato la sua esperienza con la dislessia e come sia riuscita a superarla grazie alla tecnologia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è Andrea Delogu, vita privata: l'infanzia

Nei primi anni di vita cresce all'interno di San Patrignano, comunità di recupero per tossicodipendenti, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Ricostruisce questa parte della propria esistenza nel romanzo La collina (2014), scritto insieme ad Andrea Cedrola; il libro raggiunge tre ristampe in 10 giorni e 20 000 copie vendute.