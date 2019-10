Chi è Carlo, il nuovo tronista di 'Uomini e Donne' (VIDEO)

(In alto, il video di presentazione di Carlo, il nuovo tronista di 'Uomini e Donne')



"Quello che ho dentro non è esattamente quello che si vede da fuori, anzi a volte lo nascondo anche a me stesso. Sono libero dal giudizio della gente, mi interessa solo ciò che pensa la mia famiglia". Si presenta così Carlo, 28 anni, nuovo tronista di 'Uomini e Donne'. Proveniente da San Donà di Piave, in provincia di Venezia, nella vita ha sempre giocato a pallone, ma ora lavora in un locale e sogna di aprire un'attività tutta sua.

L'amore e la famiglia secondo Carlo, nuovo tronista

Oggi Carlo l'amore nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. "Mi piacciono le donne ambiziose e quelle che sanno tenermi testa e, soprattutto, a bada - racconta nel video di presentazione - Spero di trovare qualcosa che mi stravolga, qualcosa che non mi cambi, ma mi migliori, sia a livello caratteriale che personale. Non so che cosa aspettarmi, so solamente che vivrò ciò che verrà con tutto me stesso".

Gli affetti sono da sempre un punto di riferimento per Carlo. "Il mio punto di riferimento è mia madre. Lei è casa, cuore, anima. Da ragazzo ho fatto qualche marachella, ma lei mi ha sopportato. Si è sempre data da fare per la famiglia". E chissà se, per il nuovo tronista, la trasmissione non sarà la sede ideale per trovare la compagna di vita con cui costruire una famiglia tutta sua.