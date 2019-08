Tiki Taka, arriva Giorgia Venturini: chi è il nuovo acquisto di Pardo

Dall'Isola dei Famosi a Tiki Taka: Giorgia Venturini sbarca nel programma calcistico della domenica sera, in onda su Italia 1. L'ex naufraga è il nuovo acquisto di Pierluigi Pardo e affiancherà la confermatissima Wanda Nara e i due (ex) bomber Christian Vieri e Antonio Cassano. Il debutto domenica 25 agosto, alle 21, per la prima puntata della nuova stagione.

Chi è Giorgia Venturini

Classe 1983, ormai ex igienista dentale, conosciuta per la sua amicizia con Nicole Minetti. Approda all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi grazie al format 'Saranno Isolani', il reality web che dava la possibilità a quattro concorrenti non famosi di diventare naufraghi ufficiali della nuova edizione del programma di Canale 5. Appassionata di calcio e tennis, ha partecipato come opinionista al talk show 'Matrix' ed è una voce di Radio Montecarlo. Ora la grande occasione nel mondo della tv con 'Tiki Taka'.