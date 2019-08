Uomini e Donne, Giulia è la nuova tronista: ecco il video del provino

Tutto pronto per la nuova edizione di 'Uomini e Donne', il dating show condotto da Maria De Filippi al via a settembre su Canale 5. In attesa di scoprire la data del ritorno in onda, oggi la produzione svela il nome della prima tronista ufficiale: si chiama Giulia, ha 27 anni, è di Roma ed ha sostenuto il provino lo scorso nove luglio [IN BASSO IL VIDEO DEL PROVINO]. Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere su di lei. Ad una prima occhiata, Giulia sembra una ragazza molto semplice e poco avvezza alle telecamere, a differenza delle troniste che sono state selezionate negli ultimi anni, solitamente "prelevate" dal mondo delle influencer.

Uomini e donne, chi è la tronista Giulia: lavoro e vita privata

Giulia racconta così la sua vita professionale: "Sto finendo l'università, vorrei trovare un lavoro che sia legato alla mia facoltà. Ho come obiettivo quello di prendere una seconda laurea in scienze politiche e fare un'esperienza all'estero. Non ho accettato di fare una esperienza in Cina, nonostante io abbia una mia indipendenza, non me la sono sentita perché qui lascio cose importanti".

Carriera a parte, però, Giulia sogna anche di mettere su famiglia: "Mi piacerebbe costruire una famiglia, vorrei trovare un lavoro che mi permettesse di fare la mamma".

In amore "non mi fido mai fino in fondo, sono sempre pronta alla via di fuga. Non è che ho paura di essere fregata, è che penso che la famiglia è una cosa importante. Non credo nel matrimonio, credo che sia un'istituzione sopravvalutata, ma famiglia è qualcosa di diverso. Vorrei trovare una persona che ha il mio stesso concetto di famiglia: qualcosa da proteggere e tutelare. Non ho mai tradito, ma forse lo sono stata. Non perdonerei mai tradimento. Quando mi innamoro divento scema, sono capace di fare regali a caso, sono premurosa. Odio i narcisisti".