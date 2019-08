Uomini e Donne, Sara Tozzi è la seconda tronista: ecco il video del provino

Dopo Giulia Quattrociocche, prima tronista della stagione 2019/2020 di ‘Uomini e Donne’, la redazione del programma ha ufficializzato la seconda nuova protagonista che siederà sul trono della trasmissione: Sara Tozzi, 22enne di Modena vecchia conoscenza di ‘Temptation Island 2019’ in cui ha partecipato come tentatrice.

Uomini e donne, chi è la tronista Sara: lavoro e vita privata

Nell'intervista-provino pubblicata dai canali ufficiali di ‘Uomini e Donne’, Sara si descrive come una ragazza semplice, poco interessata ad esaltare il proprio aspetto fisico. “Molto timida e con un grande senso del pudore anche fisico”, dice di lei la voce fuoricampo di Raffaella Mennoia che affronta l’argomento del padre, gestore di un night-club, come una figura determinante della sua vita. “Mio papà ha sempre bazzicato gli ambienti della notte", ha raccontato Sara: “Mio padre ha influito un po' nella mia vita (….) E’ il suo modo di vedere l'amore e il rapporto di coppia che mi ha influito: dà peso a cose alle quali io non do peso. La fisicità, per esempio, l'aspetto fisico… È troppo apparenza. Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre”.

Al momento Sara Tozzi fa la barista e, quanto alla sua famiglia, ha raccontato di essere la maggiore di tre figli di un afamiglia allargata: “Mia sorella ha 20 anni e mio fratello ne ha 11. Non siamo tutti e tre figli degli stessi genitori. I miei sono separati da ormai 16 anni e mio padre ha avuto un altro figlio dalla sua compagna. Ho un bellissimo rapporto con i miei due fratelli. Papà ha un night club, mia mamma, invece, è un'impiegata”.