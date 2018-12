Chi è Marcin Patrzalek, vincitore di 'Tu si que vales 2018'

(Nel video in alto, Marcin Patrzalek vince 'Tu sì que vales')

Proclamato ieri sera il vincitore dell'edizione 2018 di 'Tu si que vales'. Si tratta del musicista Marcin Patrzalek, 18 anni, polacco. La sua vittoria è stata assegnata con il 54% dei voti del pubblico. Ad eleggerlo i conduttori Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. "Sono molto felice - ha detto inchinandosi al pubblico - Vorrei parlare molto in italiano, ma non posso...".

Chi è Marcin Patrzalek, vincitore di Tu sì que vales 2018

Tutt'uno con la chitarra, Marcin ha iniziato a suonare giovanissimo grazie al sostegno del padre. Il suo primo album, contenente dieci tracce, tra inediti scritti di suo pugno e cover, si intitola 'Hush'. Lui stesso compone brani, arrangiamneti e remix. Marcin aveva già vinto nella sua terra natale, la Polonia, il talent show Must Be The Music Poland.

La popolarità è arrivata con le cover di alcune canzoni famose pubblicate su Youtube, in particolare 'Toxicity', pezzo dei System of a Down con cui ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Suona la chitarra acustica, classica, flamenco e jazz, e produce anche musica elettronica, che studia da solo. Ha affermato che userà i 100mila euro come investimento nella formazione ed andrà a studiare in America.