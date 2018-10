"Chi l'ha visto?", nuovi sviluppi sul Giallo di Cornuda: lettera anonima su Sofyia

Nuovo appuntamento mercoledì 3 ottobre, alle 21:15 su Rai 3, con "Chi l'ha visto?", la storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora irrisolti.

Grande spazio al giallo di Cornuda. In redazione è arrivata una lettera anonima in cui si parla di festini con personaggi importanti ai quali avrebbe partecipato la bella Sofyia Melnik, trovata senza vita in un burrone nel dicembre del 2017. E' possibile che la morte della donna sia legata a qualche segreto, a qualche cosa scottante di cui era venuta a conoscenza?

"Chi l'ha visto?" si avvale di tutti i suoi canali di comunicazione per arrivare in tempo reale nelle case dei telespettatori con notizie ed aggiornamenti. Federica Sciarelli gestisce, nel corso della diretta, testimonianze e contributi che possono arrivare attraverso tutti i mezzi disponibili: telefono, posta elettronica, messaggi vocali e video dei vari social network.