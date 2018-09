"Chi l'ha visto" compie 30 anni, al via la nuova stagione

Un doppio traguardo per "Chi l'ha visto?" all'inizio di questa nuova stagione: il programma compie 30 anni e Federica Sciarelli raggiunge il 15° anno alla conduzione. Da mercoledì 12 settembre alle 21:15 torna lo storico programma di Rai 3 per 42 appuntamenti settimanali fino al 10 luglio 2019.

Vecchi e nuovi casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere anche con l'aiuto dei telespettatori e un occhio sempre attento all'attualità. Il programma va in onda come sempre in diretta dallo studio 2 di via Teulada, dove il pubblico di affezionati può assistere alla puntata scrivendo alla redazione per prenotarsi.

"Chi l'ha visto?" si avvale di tutti i suoi canali di comunicazione per arrivare in tempo reale nelle case dei telespettatori con notizie ed aggiornamenti. Federica Sciarelli gestisce, nel corso della diretta, testimonianze e contributi che possono arrivare attraverso tutti i mezzi disponibili: telefono, posta elettronica, messaggi vocali e video dei vari social network.

Per assistere al programma in diretta dallo studio

Telefono 06.8262

Indirizzo di posta elettronica 8262@rai.it.

Per i contatti

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

Sito: www.chilhavisto.rai.it - email 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987