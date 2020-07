'Chi l'ha visto?', Federica Sciarelli sull'addio: "Volevo staccare, la Rai mi ha chiesto di resistere"

Difficile immaginare 'Chi l'ha visto?' senza Federica Sciarelli. Al timone del programma di Rai3 dal 2004, da qualche anno circolano voci sul suo addio e non sono affatto infondate. La giornalista, infatti, conferma di volersi fermare, ma va avanti per una precisa richiesta da parte della Rai.

Dunque, oltre a portare a termine questa stagione - l'ultima puntata andrà in onda il 29 luglio - sarà alla conduzione anche nella prossima, ma chissà se sarà proprio quella l'ultima. Federica Sciarelli ne parla a La Stampa: "Non è un fatto di stanchezza, amo 'Chi la visto?' perché mi fa sentire utile, ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po', per questo avevo chiesto di lasciare ma l'azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato. In effetti il pensiero di cambiare l'ho avuto. Eccome. E tanti familiari di scomparsi di cui ci siamo occupati per anni mi hanno chiamato per dirmi che avrei fatto benissimo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un format molto forte, farina (tanta) del suo sacco: "Reggiamo anche l'urto delle partite, portiamo all'azienda soldi in pubblicità e siamo un format Rai, con logo Rai - spiega - In più io sono interna. Ovvio che l'azienda voglia andare avanti. Non è stato difficile convincermi, sono fiera del nostro lavoro". Una squadra affiatata e ben rodata, che non potrebbe rinunciare alla sua bandiera.