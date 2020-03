'Chi l'ha visto?', puntata speciale sul Coronavirus

Doppio appuntamento questa settimana per 'Chi l'ha visto?', che torna venerdì 13 marzo, alle 21.20 su Rai3, per uno speciale sul Coronavirus. In studio con Federica Sciarelli - in diretta da via Teulada - gli esperti per rispondere a tutte le domande dei telespettatori.

Salute, modalità di contagio, ma anche cosa si può e non si può fare e quali sono i comportamenti più efficaci per combattere il virus. Per la prima volta, visto il momento di emergenza, lo storico programma non si occuperà di casi di scomparsa e misteri da risolvere.

Anche Federica Sciarelli - da oltre 15 anni al timone della trasmissione - come tanti colleghi in Rai, in prima linea per informare gli italiani sul Covid 19.