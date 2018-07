"Chi l'ha visto?" non va in vacanza: due puntate speciali con Goffredo De Pascale

"Chi l'ha visto?" prosegue per altre due settimane con uno Speciale affidato a Goffredo De Pascale, già autore della striscia quotidiana. Mercoledì 18 luglio, alle 21:15 su Rai 3, il primo appuntamento. Due puntate, la seconda il 25 luglio, per concludere la XXX edizione del programma.

Due ore di racconto per i casi ancora irrisolti della stagione. Saranno sedici brevi "racconti in giallo", otto per ogni puntata, per focalizzare i punti salienti del fatto di cronaca, con un occhio attento alle ultime novità e agli aggiornamenti delle indagini e dei processi in corso.

Un titolo sintetizza la chiave del mistero per ciascuno dei racconti. Nella prima puntata: "Il mondo segreto di Gigino Wi-Fi" di Veronica Briganti con Andrea Perini, ripropone la scomparsa di Luigi Celentano, ragazzino di Meta di Sorrento svanito da più di un anno.

"La fonderia di famiglia", di Giuseppe Pizzo con Maria Chiara Iacoucci focalizza i fatti accaduti intorno alla figura di Mario Bozzoli, giovane imprenditore bresciano sparito dentro la sua azienda.

"Una calibro 9 per lìagente Sissy Trovato Mazza" di Claudia Aldi con Michele Cervo punta il dito sulla manciata di minuti accanto ad un ascensore che hanno cambiato drammaticamente la vita dell’agente di polizia penitenziaria in servizio alla Giudecca a Venezia.

"Il ragazzo con la bicicletta gialla", di Nicola Endimioni con Paolo Orsucci Granata, è la storia della scomparsa di Marco Sepe, svanito nel nulla dalla provincia di Brescia nel 2014.

Per l'omicidio di Alessandro Neri, rampollo di vignaioli abruzzesi la verità potrebbe arrivare da "La donna del Dna" ; il servizio è firmato da Fabrizio Franceschelli con Roberta Pallotta.

"Il mistero della porta chiusa" di Chiara Cazzaniga con Marina Borrometi indaga sulla morte assurda di un ragazzo di vent'anni: Marco Vannini e le incongruenze della sentenza.

Filomena Rorro con Melania Straffi ripercorre "L'ultima notte di Sara", gli incontri e gli ultimi momenti di vita di una ragazza, Sara Scimmi, andata in discoteca per divertirsi e finita sulla statale, travolta da un camion. Chiudono la prima puntata Nicola Endimioni e Annalisa Venditti che cercano di individuare la chiave del giallo nelle "Relazioni pericolose di Sofiya e Pascal".