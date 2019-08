Uomini e donne, i nuovi tronisti sono Giulio Raselli e Alessandro Zarino

Tutto pronto per la nuova edizione di Uomini e Donne, al via settembre su Canale 5. Dopo aver annunciato le troniste Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi, oggi la redazione ha comunicato i nomi dei tronisti che le affiancheranno. Si tratta di Giulio Raselli, vecchia conoscenza del dating show condotto da Maria De Filippi, e di Alessandra Zarino. Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere sui ragazzi.

Chi è Giulio Raselli

Giulio Raselli ha 29 anni ed è di Valenza, in provincia di Alessandria. Dopo aver tentato invano una carriera nel mondo del basket, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia si è dedicato alla gioielleria di famiglia. L’ultima relazione importante risale al 2015. Nel 2019 è stato protagonista di Temptation Island, dove ha fatto perdere la testa a Sabrina, fidanzata di Nicola Tedde.

Chi è Alessandro Zarino

Alessandro Zarino ha 28 anni ed è nato e cresciuto a Napoli. Per un periodo di tempo ha vissuto a Sidney, in Australia. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è un modello e insegnante di crossfit. La sua storia d’amore più importante è stata quella con Kristina, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. La liaison con Jessica Battistello, conosciuta a Temptation Island 2019, non è invece durata a lungo: i due hanno smesso di frequentarsi poche settimane dopo la fine delle registrazioni del docu-reality.