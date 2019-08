Temptation Island Vip, chi sono Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: scheda e foto

Chi sono Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti di Temptation Island Vip? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla coppia in gara nel reality show di Canale 5, prodotto dalla Fascino P.G.T di Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi, in onda nell'autunno del 2019.

Chi è Nathalie Caldonazzo: lavoro e vita privata

Nathalie Caldonazzo, nata a Roma nel 1964, è un'attrice e showgirl italiana, diventata famosa alla fine degli anni Ottanta per una relazione con Massimo Troisi, durata fino alla scomparsa del comico napoletano.

Figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell e dell'imprenditore romano Mario Caldonazzo (scomparso quando lei aveva 19 anni), il suo primo approccio con il mondo dello spettacolo arriva da ragazza, quando lavora come modella tra Roma e Milano e cura le pubbliche relazioni per alcune discoteche nella capitale e in Costa Smeralda. Dopo alcune partecipazioni televisive come ballerina nei corpi di ballo di alcuni show della Rai, fra cui Stasera Lino e Fantastico 10, nel 1997 la Caldonazzo entra a far parte della compagnia del Bagaglino, dove diventa primadonna.

Lavora anche come attrice. Tra i suoi film più noti: Fratelli d'Italia, regia di Neri Parenti (1989); Abbronzatissimi, regia di Bruno Gaburro (1991); Paparazzi, regia di Neri Parenti (1998); Il mondo di mezzo, regia di Massimo Scaglione (2017); La scelta impossibile, regia di Samuele Dalò (2018).

Dal 2010 si dedica principalmente al teatro.

Vita privata. E' stata partner di Massimo Troisi, fino alla morte di lui. Ha una figlia di nome Mia, nata dalla sua relazione con l'imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano.



Chi è Andrea Ippoliti: lavoro e vita privata

Poco o nulla è dato sapere di Andrea Ippoliti. Classe 1973, commerciante, non appartiene al mondo dello spettacolo e fino ad oggi ha protetto attentamente la sua privacy.